شريف حجار مدربا جديدا لنادي مولودية البيض

تعاقدت إدارة نادي مولودية البيض مع المدرب شريف حجار لمدة سنة للإشراف على تدريب الفريق بمساعدة عوامري عبد الغاني خلفا لعبد الحاكم بن سليمان.

وخلال تقديم إدارة نادي مولودية البيض للمدرب الجديد في الندوة الصحفية التي أقيمت مساء اليوم الأحد بالمركب الرياضي الرائد زكريا المجدوب بالبيض صرح حجار أن تعاقده مع المولودية بمثابة تحدي جميل معية طاقمه الفني لاستكمال المسيرة والعمل على ضمان البقاء كهدف أساسي وتشريف الفريق ببطولة القسم الأول وتحقيق طموحاته مشيرا إلى ضرورة تعاون الكل من إدارة،طاقم تقني، اللاعبين والجمهور لتوفير الظروف الملائمة والسير الحسن للعمل لأن نجاح الفريق لا يتعلق بالمدرب وحده دون تعاون الجميع.

وقد أثنى المدرب الجديد شريف حجار على مستوى بعض اللاعبين قائلا أن الفريق في المستوى المطلوب ومرتبة مريحة لحد الآن بالنظر إلى نتائجه وماحققه من حصيلة خلال سبع جولات ضمن بطولة القسم الأول معتبرا تعثره في بعض الجولات بالأمر العادي مضيفا أن الفريق يحاول التأقلم مع البطولة من خلال منافسة الفرق الكبيرة.

رئيس نادي مولودية البيض عبد القادر دحماني ومن جهته أكد دعمه والتزام الإدارة لتقديم كل الإمكانيات المتاحة لمساعدة المدرب الجديد ومساعده لنجاح الفريق وتحقيق نتائج مشرفة وضمان البقاء بالقسم الأول خلال هذا الموسم.