شريف حجار مدربا لرائد القبة

أعلنت إدارة نادي رائد القبة، اليوم الاثنين، تعيين المدرب شريف حجار على رأس العارضة الفنية للفريق الأول، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الجانبين المالي والزمني للعقد.

وأكدت إدارة النادي، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن هذا القرار يندرج ضمن مساعيها لإعادة التوازن للفريق. مشيرة في الوقت ذاته إلى شروعها في تدعيم التشكيلة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتشاور مع الطاقم الفني الجديد.

وتعَدُّ هذه التجربة هي الثالثة للمدرب شريف حجار خلال الموسم الجاري، بعدما أشرف في وقت سابق على تدريب كل من مولودية البيض ومستقبل الرويسات، في انتظار أن يترك بصمته مع رائد القبة خلال المرحلة القادمة.