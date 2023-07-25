شريف حجار مدربا لشبيبة الساورة

أعلنت إدارة شبيبة الساورة التعاقد مع المدرب شريف حجار لقيادة سفينة نادي “النسور” خلال الموسم المقبل الذي سيبدأ قريبا.

وقالت إدارة الساورة، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية للفريق، أن المدرب شريف حجار، هو من قرر تعيين الطاقم المرافق له. الذي سيساعده في التحديات المقبلة.

كما كشفت الإدارة البشارية عن التعاقد مع المدافع بن علي لموسمين، قادما من نادي مولودية وهران، ويتكفّل بملف الاستقدامات كل من ابن الفريق مصطفى جاليت، إلى جانب حمليلي المامون.

يشار، إلى أن الرئيس محمد زرواطي، استقال من رئاسة الفريق، وقامت بتوديع الجميع، في الإجتماع الأخير الذي عقده بمقر الفريق.

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