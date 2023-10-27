إعــــلانات
الرياضة

شريف حجار: “نواجه صعوبة في برمجة مباريات تحضيرية في الفترة الحالية”

بقلم كريم تيغرمت
شريف حجار: “نواجه صعوبة في برمجة مباريات تحضيرية في الفترة الحالية”
  • 110
  • 0

كشف مدرب شبيبة الساورة، شريف حجار، الصعوبات التي يواجهها، في الفترة الحالية لتوقف البطولة، للحفاظ على جاهزية لاعبيه.

وصرح حجار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “التوقف الحالي للبطولة، فرصة لفريقنا لاستعادة اللاعبين المصابين”.

كما أضاف: “في المقابل، نواجه صعوبة في برمجة مباريات تحضيرية، ما يجبرنا على مواجهة تشكيلة رديف الفريق”.

وتابع شريف حجار: “نعمل بانتظام خلال تدريباتنا بهدف الحفاظ على جاهزية لاعبينا، إلا أن ذلك غير كافٍ، كونه لا يعوض المنافسة الرسمية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ESsaC
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر