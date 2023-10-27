شريف حجار: “نواجه صعوبة في برمجة مباريات تحضيرية في الفترة الحالية”

كشف مدرب شبيبة الساورة، شريف حجار، الصعوبات التي يواجهها، في الفترة الحالية لتوقف البطولة، للحفاظ على جاهزية لاعبيه.

وصرح حجار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “التوقف الحالي للبطولة، فرصة لفريقنا لاستعادة اللاعبين المصابين”.

كما أضاف: “في المقابل، نواجه صعوبة في برمجة مباريات تحضيرية، ما يجبرنا على مواجهة تشكيلة رديف الفريق”.

وتابع شريف حجار: “نعمل بانتظام خلال تدريباتنا بهدف الحفاظ على جاهزية لاعبينا، إلا أن ذلك غير كافٍ، كونه لا يعوض المنافسة الرسمية”.