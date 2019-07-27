شريف عماري: قرار غلق المطاحن المخالفة لن يؤثر على التموين بالدقيق والسميد

أكد وزير الفلاحة، شريف عماري، اليوم أن قرار الحكومة بغلق بعض المطاحن لن يؤثر على تموين السوق الوطنية من الدقيق والسميد.

وأوضح عماري في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية لتنمية شعبة الحبوب أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتزويد السوق بشكل منتظم بهاتين المادتين الأساسيتان

وأكد الوزير بالقول:”لا يوجد اي تخوف بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات مراقبة ومتابعة عادية فرضت على جميع المنتجين العموميين والخواص بغرض ضبط السوق.

و في رده على سؤال متعلق بحملة حصاد الحبوب، أكد أن العملية التي انطلقت أواخر شهر جوان المنصرم تسير بشكل جيد.

حيث تم تسخير جميع المعدات المطلوبة و اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

واعتبر الوزير بان النتائج الأولية لهذه الحملة “تبشر بالخير” خاصة بالنسبة لمادة الشعير والتي يمكن الاستغناء عن استيرادها هذا العام.

وأوضح بان وفرة الإنتاج في بعض المناطق الشرقية للبلاد استوجبت تعزيز آليات النقل والتخزين و تسهيل تجميع المنتوج لدى الفلاحين.