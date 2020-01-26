شريف عماري: مخططات عمل استباقية في قطاع الفلاحة تنفيذا لقرارات الرئيس تبون

أعطى شريف عماري، وزير الفلاحة، تعليمات لمختلف مديريات ومصالح الوزارة للمباشرة في اعداد مخططات عمل استباقية لمختلف الملفات في القطاع.

المخططات تتعلق باحصاء طاقات الانتاج الموجودة بالنسبة للمواد الأساسية، تحديد المنتجات الفلاحية المستوردة بهدف حماية الانتاج الوطني، الرقمنة، السقي التكميلي، انشاء التعاونيات الفلاحية وغيرها من المسائل التي تتطلب بعضها الى العمل بالتنسيق مع عدة قطاعات.

وترأس شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاحد، اجتماع تنسيقي حول التوجيهات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء يوم 18 جانفي فيما يخص تحديات ورهانات القطاع.

وحضر هذا الاجتماع الاطارات المركزية للوزارة ومدراء الدواوين ورؤساء المجمعات والمؤسسات والمصالح التابعة للقطاع.

وقبل الشروع في سرد تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية ومناقشتها،أصر الوزير على ضرورة احداث قطيعة مع أساليب التسيير القديمة التي تسبب في عرقلة الدينامكية التي يعرفها القطاع وانتهاج طرق تسيير مبنية على الشفافية و التشاور والعصرنة وتسهيل الاجراءات وتعزيز الارشاد.

وقال في هذا الشأن القطاع بحاجة الى ادارة ذكية وتفاعلية خالية من العراقيل البيروقراطية.

وألح في هذا الصدد، على عصرنة الفلاحة، وهي من أبرز تعليمات السيد رئيس الجمهورية، عن طريق البحث والابتكار والرقمنة والتكوين العلمي والمهني، مما سيساهم في تعزيز الامن الغذائي والمشاركة الفعالة في تنويع الاقتصاد الوطني سيما من خلال التصدير و تطوير الصناعات التحويلية.

وأعطى عماري تعليمات لمختلف مديريات ومصالح الوزارة للمباشرة فورا في اعداد مخططات عمل واقعية واستباقية لمختلف الملفات منها احصاء طاقات الانتاج الموجودة بالنسبة للمواد الأساسية، تحديد المنتجات الفلاحية المستوردة بهدف حماية الانتاج الوطني، الرقمنة، السقي التكميلي، انشاء التعاونيات الفلاحية وغيرها من المسائل التي تتطلب بعضها الى العمل بالتنسيق مع عدة قطاعات.