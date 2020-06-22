شريف عماري: هكذا ستكون عصرنة قطاع الفلاحة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري اليوم أن عصرنة قطاع الفلاحة من أولويات الحكومة.

وأضاف الوزير خلال حوار خص به قناة النهار أنه تم أخد جميع التدابير لترقية أنظمة الانتاج من خلال إستعمال ادوات الإنتاج بالتقنيات الحديثة.

وأضاف الوزير أنه سيتم إستخدام جميع مخرجات البحث العلمي والإبداع من خلال الإرتكاز على التكوين.

وأكد الوزير على أن التنظيم المهني هو من الاساسيات التي تتمحور على الموارد البشرية وهذا هو اساس معادلة التنمية الريفية في الجزائر.

وهذا من خلال إستخدام جميع مخرجات البحث العلمي مع إشراك جميع الفاعلين في القطاع من مراكز البحث العلمي، وكذا الجامعات.

وفي ذات السياق أكد الوزير على ضرورة الإعتماد على الكفاءات الجزائرية داخل أوخارج الوطن حيث تم إستحداث وحدات للبحث على مستوى قطاع الفلاحة متمركزة بالمعاهد التقنية.

والتي من شأنها ان تقدم اجوية على بعض الإشكاليات المطروحة في جانب الإنتاج النباتي أوالحيواني وحتى في مجال حماية الانتاج.