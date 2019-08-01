شريف عماري يدعو الفلاحين والمستثمرين إلى ترشيد مياه السقي

دعا وزير الفلاحة، شريف عماري، كل الفلاَّحين و المستثمرين والفاعِلِين في القطاع الفلاحيِّ إلى ترْشيد ميَاه السَّقي، وتطبيقِ التقنيات الحديثة لاقتصاد المياه، مع استعمال التجهيزات الملائمة التي توفر الإستعمال الأنجع للمياه.

وفي الكلمة التي ألقاها في ولاية معسكر، خلال اللقاء الخاص بتقييم و متابعة برنامج توسيع المساحات المسقية، طالب شريف عماري من الفلاحين، اللجوء إلى الطرق الحديثة في إقتصاد المياه والتخلي بصفة تدريجية عن مناهج الري السطحي الذي يشكل عنصرا كبيرا في إهدار الماء، وكذا الى الإستعمال الجماعي لهذا المورد، ناهيك عن إمكانية التكتل في جمعيات مهنية خاصة بمستعملي المياه.

من جانب آخر، أوضح أن البرامج التي يتم تنفيذها من طرف القطاع، تبرز مدى المجهودات المبذولة لإعطاء حركية مثلى للفضاءات الريفية وما تحتويه من ثروات طبيعية وفلاحية.

حيث كان الاهتمام بهذه الثروات ناتج التنوع الجغرافي للوطن وعن تراثها المادي وغير المادي، مما يضفي عليها الطابع المتميز للمواقع والفضاءات والمواطن المبنية على الممارسات الفلاحية المتعددة التي يمكن تثمينها.

وأشاد الوزير بالتنسيق الفَعّال والمتواصل بين وزارتي الفلاحة ووزارة الموارد المائية، الَّذي مكّن من توسيع المساحات المسقية من 350.000 هكتار عام 2000 إلى أكثر من 1,3 مليون هكتار عام 2019.

وأكد أن العمل يبقى بين القطاعين مستمرٌ ودائمٌ للوصولِ إلى توسيع المساحة المسقية إلى 2 مليون هكتار على المدى المتوسط.

وجدد الوزير تطلع الوزارة إلى إعادة استعمال المياه القذرة المطهرة عن طريق تثمينها، لكونها تمثل حجما كبيرا.

وأوضح أن مع كمية تعادل 400 مليون متر مكعب قد تم إنتاجها حاليا، حيث يمكن مضاعفتها على المدى المتوسط .