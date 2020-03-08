شريف عماري يستقبل ولد حموني الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالفاو

استقبل شريف عماري وزير الفلاحة، اليوم، محمد الأمين ولد حموني، الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التابعة لـ”الفاو”.

وأكد الوزير على أن اللقاء فرصة للاطلاع أكثر على معطيات تطور وضعية الجراد الصحراوي ومدى تأثير امتداده على المنطقة الغربية إضافة إلى تعزيز التعاون و التنسيق بين الجزائر وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية للسيطرة و احتواء هذه الظاهرة.

و أشار الوزير بان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قد سخرت كافة الإمكانيات المادية و التقنية للقضاء على ظاهرة الجراد الصحراوي و التهديد الذي يمكن أن يشكله للأمن الغذائي.

كما ألح الوزير على ضرورة إعادة النظر في آليات مكافحة خطر الجراد على المستوى الوطني و الإقليمي مؤكدا على دعم الجزائر لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية.