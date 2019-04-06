شريف عوماري يدعو لإشراك الشباب في المشاريع التنموية

حث وزير الفلاحة، شريف عوماري، على إشراك الشباب المتخرجين في المبادرات والمشاريع، لتنمية المناطق والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وخلال ترؤسه اجتماعا لإطارات المديرية العامة للغابات، أكد على أهمية القطاع في المجال الفلاحي بشكل عام، والتنمية الريفية بشكل خاص.

وذكّر الوزير بالدور الذي يلعبه محافظو الغابات في الحفاظ على تنمية و تأهيل الفضاء الغابي.

وأصر الوزير على ضرورة تثمين الخبرات المكتسبة في قطاع الغابات.

وفي إطار تثمين المنتجات الغابية ومساهمتها في الاقتصاد الغابي المحلي، أكد على أهمية استغلال تثمين الموارد التي يتوفر عليها قطاع الغابات.

فيما يتعلق بالغابات الترفيهية، دعا الوزير إلى الإسراع في انجاز هذه الفضاءات الحيوية.

وحث إطارات المديرية العامة للغابات على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تثمين الموارد الغابية.

للتذكير، تمكنت المديرية العامة للغابات من انجاز 145 غابة ترفيهية في 39 ولاية، 82 منها منحت لمتعاملين وطنيين.

و منح هذا القطاع أيضًا محيطات، تبلغ مساحتها الإجمالية 11352 هكتارًا لصالح 3300 مستفيد، وهذا في 31 ولاية.