قناة النهار شريف.. فلاح يرفع التحدي وينجح في إنقاذ محصول الحبوب رغم الجفاف بتيارت بقلم النهار أونلاين نشر في 17 ماي 2023 - 11:16 شارك غرِّد أرسل 60 0 شريف.. فلاح يرفع التحدي وينجح في إنقاذ محصول الحبوب رغم الجفاف بتيارت. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8B0Tw اقرأ أيضا وزير الريّ: 11.3 مليار متر مكعب سنويا تكفي لسد إحتياجاتنا من مياه الشرب والريّ والصناعة قناة النهار 01 ماي طالع هابط: النوي .. بلادنا من الدول الرائدة في حرية الصحافة ومصلحة البلاد فوق كل إعتبار قناة النهار 04 ماي وزير الري: لدينا إستثمارات هائلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مياه الشرب والموجهة للريّ قناة النهار 01 ماي "الرئيس تبون: "محاربة الفساد متواصلة يوميا وتم إسترجاع أكثر من 22 مليار دولار قناة النهار 06 ماي ري : الوزير دربال يحل ضيفا على قناة النهار للحديث عن أخر مستجدات القطاع قناة النهار 01 ماي وزير البريد والمواصلات يطلب من إحدى المواطنات دفع الفاتورة عن طريق الأنترنيت قناة النهار 27 أفريل رئيس الجمهورية: مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء قناة النهار 04 ماي صريح جدا: الكذب بين الزوجين.. هذه هي عواقبه عند الجزائريين ! قناة النهار 16 ماي دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر قناة النهار 07 ماي طالع هابط: مستثمر يستنجد برئيس الجمهورية بعد غلق فندقه من طرف الوالية قناة النهار 04 ماي