شريف ملال: «زطشي رئيس غير شرعي ويجب عليه أن يستقيل»

قال إنه لن يسكت حتى وإن كلف ذلك معاقبة شبيبة القبائل والمنتخب

فتح رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، النار على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، وشكّك بدوره في شرعية تواجده في منصبه الحالي.

كما أكد خلال ندوة صحفية نشّطها، أمس، أنه سيواصل كشف فساد الفاف وسيذهب إلى أبعد حد، حتى وإن كلف ذلك معاقبة المنتخب الوطني وشبيبة القبائل في المنافسة الإفريقية.

وقال في هذا الصدد: «زطشي رئيس غير شرعي ولا أعترف به على رأس الاتحادية، موقفي كان واضحا منذ البداية وسأواصل الكشف عن فساد الكرة الجزائرية.

وعلى رأسها زطشي حتى وإن كلّف ذلك معاقبة المنتخب الوطني وشبيبة القبائل، لأن سكوتي يعني أنني متورط أيضا، ولهذا يجب التدخل لوقف هذا النزيف».

وتابع: «زطشي رئيس محدود ولا يمكنه حتى تسيير البطولة، كما أن الفاف تخاف من الشفافية، نحن ننتظر طرح ملف انتخابات الفاف لنواصل كشف ألاعيبهم.

وأنصحه بالاستقالة فورا قبل الذهاب بعيدا». هذا ولم يتقبل ملال قرار العقوبة الصادر في حقه من طرف لجنة الانضباط والقاضي بمعاقبته لثلاثة أشهر.

حيث قال: «العقوبة غير عادلة، وسندافع عن ملفنا في هذه القضية، لجنة الانضباط لم تأخذ بعين الاعتبار مشاهد التلفزيون الجزائري كدليل.

وهذا يظهر أيضا محدودية الفاف والرابطة إضافة إلى لجنة الانضباط»، وإضافة إلى ذلك أكد رئيس شبيبة القبائل أنه يحظى بدعم بعض رؤساء الأندية الذين يساندونه في موقفه.

وقال في هذا الشأن: «هدفنا التغيير، واللعب بمعايير محترفة بعيدا عن الكولسة وتلاعبات الحكام.

نملك اتصالات من بعض رؤساء الأندية والذين عبروا لي عن مساندتهم»، واتهم أطرافا نافذة بتسيير الاتحادية وكرة القدم الجزائرية.