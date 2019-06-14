شريف ملال: قدمت التسجيلات الصوتية للجنة الإنضباط التي تدين عرامة

وأوضح ملال أن تقته كبيرة لانصافه من طرف ذات اللجنة.
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حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية تؤدي إلى تطاير كثيف للرمال تصل سرعتها إلى 50كلم / سا…
قالت النائب البرلمانية طواهري فوزية انها أودعت شكوى ضد مجموعة من المحامين في الشلف لدى نقابة المحامين.
وطالبت طواهري من المحامين الذين اتهموها عبر مواقع التواصل…
لقي 03 أشخاص حتفهم فيما اصيب 04 اخرين بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الخميس بلدية أهل القصر في البويرة.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث…
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