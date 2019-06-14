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شريف ملال: قدمت التسجيلات الصوتية للجنة الإنضباط التي تدين عرامة

الرياضة
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بقلم وافي مهاجري

أكد رئيس شبيبة القبائل شريف ملال أنه قدم الادلة اللازمة للجنة الانضباط لحظة مثوله، المتمثلة في التسجيبلات الصوتية التي تدين طارق عرامة.

وأوضح ملال أن تقته كبيرة لانصافه من طرف ذات اللجنة.


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