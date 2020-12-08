شريف ملال يخسر قضاياه في المحاكم ضدّ محند شريف حناشي

محكمة الجنح في تيزي وزو تقضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة

نطقت رئيسة جلسة المحاكمة في محكمة الجنح بتيزي وزو، صبيحة أمس، بانقضاء الدعوى العمومية في قضيتين رفعهما رئيس فريق شبيبة القبائل الحالي، شريف ملال، ضدّ سابقه، الرّاحل محند شريف حناشي، بسبب وفاة الأخير.

وتابع شريف ملال حناشي، قبل وفاته، في قضيتي قذف وتهديد بالقتل، وهما القضيتان اللتان تحملان الرقم 1218 و1219.

وكان ممثل النيابة قد التمس، قبل أسبوعين، توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار ضدّ حناشي، بتهمة التهديد بالقتل.

وفي الشكوى، قال ملال إنه تلقى تهديدا بالقتل من طرف حناشي من خلال عبارات أطلقها في حوار مع جريدة رياضية.

وكان الرّاحل محند شريف حناشي وشريف ملال، قد دخلا في ملاسنات وتراشق كلامي عبر وسائل إعلام، أعقبته سلسلة من الدعاوى القضائية، التي راح كل طرف يرفعها ضد الآخر، حيث تابع الراحل حناشي، شريف ملال، بتهمة القذف، من خلال قضية اتهام عائلته وتشويه تاريخها الثوري، وأيضا باتهامه بتحريض بلطجية ضده، فيما راح ملال يطارد سابقه في المحاكم هو الآخر، من خلال قضيتين رفعهما ضده، واحدة بتهمة القذف والثانية بتهمة التهديد بالقتل.