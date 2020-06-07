شريف مناصر لـ”النهاراونلاين”: 80 بالمائة من الوكالات السياحية مهددة بالغلق والإفلاس

قال نائب رئيس نقابة الوكالة السياحية شريف مناصر أن ما يقارب 80 بالمائة من الوكالات السياحية لن يكون بامكانها استئناف نشاطها بسبب العوائق والصعوبات المالية التي ألمت بها خلال الثلاثة أشهر المنصرمة بسبب أزمة كورونا التي ضربت البلاد والعالم ككل.

وأضاف مناصرة في اتصال مع النهار اونلاين أن العديد من الوكالات لم تفتح أبوابها بسبب العجز المالي و عدم القدرة على إعادة العمال لمناصب عملهم كما أن هذه الوكالات مهددة بالإفلاس.

بالموازاة مع ذلك أكد مناصرة أن السوق العالمية الخاصة بالرحلات السياحية ستعرف اضطرابا بسبب الإجراءات الوقائية التي ستفرض في المطارات و على مستوى الطائرات وهو ماسيضاعف أسعار الرحلات الجوية.

وأشار ذات المتحث ان ممثلي الوكالات السياحية قد بلغوا انشغالات هذه المتعاملين لوزيري السياحة و النقل على أن يتم رفعها للحكومة من أجل أتخاذ الإجراءات المناسبة.