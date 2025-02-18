شريف حجار يعلن استقالته من العارضة الفنية لاتحاد خنشلة

أعلن المدرب، شريف حجار، اليوم الثلاثاء، استقالته رسميا من على رأس العارضة الفنية لنادي اتحاد خنشلة.

وجاء قرار شريف حجار، بعد الخسارة أمام شبيبة الساورة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة.

وكشف المدرب، شريف حجار، عن استقالته من تدريب النادي الخنشلي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء.

للإشارة، فشل تنحاد خنشلة في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات. وتجمد رصيده عند النقطة الـ20 في المركز العاشر في الترتيب العام.