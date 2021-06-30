شريهان تنصح زوج شيرين: “الرجولة أفعال وليست أقوال”

وجهت النجمة شريهان، رسالة إلى حسام حبيب على خلفية مقاطع الفيديو المتتالية له تعقيبا على أزمة التسريب الصوتي لوالده.ونصحت شريهان حبيب بالتوقف عن الكلام والإقدام على أفعال تظهر رجولته.

شريهان قالت لحسام “بالمختصر المفيد” عبر حسابها بموقع تويتر: “الرجولة أفعال وليست أقوال مع هاشتاق حسام حبيب..”.وانتقد عدد كبير من متابعي شريهان تصريحات حبيب المسيئة إلى والده علنا.

يذكر أن حسام حبيب اعترف بصحة التسريبات الصوتية المنسوبة إلى والده، وأعلن قطع علاقته بوالده بعد الحديث عن مؤامرة يخطط لها للاستيلاء على ثروة شيرين عبد الوهاب.كما ظهر حسام لأول مرة برفقة شيرين وابنتها مريم ليؤكد عدم وجود خلافات داخل الأسرة.وأن علاقته بزوجته لم تتأثر بما قاله والده.