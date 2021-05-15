شعابنة.. الجزائر نقلت 9524 جثمانا من مختلف الدول إلى التراب الوطني

كشف النائب السابق عن الجالية الجزائرية بفرنسا، سمير شعابنة، أن قرابة 10 ملايين جثمان تم نقلهم للجزائر عبر مختلف الدول.

وأوضح سمير شعابنة في تصريح للنهار، أن الجزائر جلبت 9524 جثمان، عبر عدة رحلات من خارج الوطن.

ومن بين هؤلاء –يضيف شعابنة-،كانت 125 عائلة خبأت مواتاها داخل أقبية حتى حين قررت السلطات الجزائرية نقلهم إلى التراب الوطني.

وقال المتحدث ذاته، إن السلطات الجزائرية تقوم يوميا بجلب مواتاها بكورونا رغم الجائحة.

وتقوم الدول، يوميا –يوضح شعابنة- بتنظيم رحلتين من فرنسا ورحلة من مدريد وغيرها من البلدان التي تعاني من وباء كورونا.