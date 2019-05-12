شعابنة: قرار العودة لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات سيخفض الأسعار

ثمّن النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج سمير شعابنة، قرار الحكومة بإعادة فتح استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.

وأكّد شعابنة خلال نزوله ضيفا، اليوم الأحد، على “قناة النهار”، أنّ هذا قرار كان مطلب الجالية المهاجرة منذ سنوات.

مشيرا أنّه تّم طرحه على الوزير الأسبق الراحل العايب بختي، لكن قوى “غير دستورية” قامت بتجميده .

مضيفا أنّ قرار تجميد استيراد السيارات اقل من 3 سنوات أدى إلى تفقير العديد من أصحاب المستودعات والشركات

واحالة المئات الجزائريين في المهجر على البطالة .

وتوّقع ممثل الجالية في الخارج تراوح سعر السيارات بين 80 الى 90 مليون سنتيم .

وقال المتحدث، إنّ هذا القرار من شأنه خلق منافسة، بين مصانع تركيب السيارات ومتوقعا انخفاض اسعارها.

كما أكّد شعابنة، أنّ التجربة اثبتت أنّ السيارات المستوردة من الخارج أفضل من حيث الجودة و النوعية ، من السيارات المصنعة محليا بدليل عدد الحوادث التي تتسبب فيها السيارات المصنعة و المركبة محليا .

ودعا المتحدث بفتح بنوك خارج البلاد، لوضع حد للسوق الموازية ، وتكون منظمة بإحكام .