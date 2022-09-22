شعال:”سأواصل العمل من أجل تثبيت مكانتي مع الخضر”

كشف الحارس الجديد للمُنتخب الوطني الجزائري، فريد شعال، عن افتخاره باستدعاء الناخب الوطني، جمال بلماضي.

حارس مولودية الجزائر قال أمسية اليوم في المنطقة المختلطة:”أشكر الطاقم الفني على الثقة التي وضعها في شخصي، وأتمنى أن لا يكون هذا الاستدعاء الأخير مع الخضر”.

كما أضاف:”سأواصل العمل من أجل اقناع الطاقم الفني مستقبلا، وهذا فخر كبير لي أن أكون مع المنتخب الأول”.

قبل أن يختم:”كوادر المنتخب الوطني سهلوا لي المهمة كثيرا، ونحن نعمل على الفوز في مواجهتي نيجيريا وغينيا”.