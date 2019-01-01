شعال: أملك بند في عقدي يسمح لي بمغادرة المولودية”

فجر حارس مولودية الجزائر فريد شعال مفاجأة مدوية بكشفه بند في عقده يسمح له بالرحيل عن العميد في أي وقت ولم يخف صاحب 24 عاما تلقيه عرضا من نادي اتحاد جدة السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شعال” وكيل أعمالي تحدث معي حول عروض من أندية سعودية، غير أن العرض المقدّم من اتحاد جدة، الوحيد الرسمي، أما الأخرى فلا رغبة لي في التطرّق إليها” وأضاف “الأمر بين وكيل أعمالي بالتنسيق مع رئيس النادي، أنا لاعب محترف ولا أتدخل في هذه الأمور، يقتصر دوري على الملعب فقط، كما أنني حاليا ألعب لناد كبير، عميد الأندية الجزائرية، لدي عقد يربطني بهم يمتد إلى خمسة مواسم، لكن بنوده تسمح لي بفسخه متى ما أردت بشرط ألا ألعب لفريق جزائري آخر” وختم شعال تصريحاته لجريدة الاقتصادية الدولية:” لن أتردد في الانضمام للاتحاد، لأنه فريق كبير ومعروف في السعودية وخارجها، يسعدني ارتداء قميصه حال اكتمل الاتفاق على الأمور المالية المناسبة”. ح حمزة