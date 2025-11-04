شعال لاعب الشهر في شباب بلوزداد

توج حارس شباب بلوزداد، فريد شعال، بجائزة لاعب الشهر في فريقه من طرف عشاق اللونين الأحمر والأبيض.

ورشحت إدارة “السياربي” 4 أسماء تألقت مع الفريق في شهر أكتوبر الماضي، يتقدمها الحارس شعال، إلى جانب ثنائي الدفاع يوسف لعوافي وحسين بن عيادة. بالإضافة إلى المهاجم عبد الرحمن مزيان.

وفتحت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، المجال لعشاق اللونين الأحمر والأبيض. من أجل التصويت على جائزة لاعب الشهر، وعرفت عملية التصويت اكتساح، الحارس شعال لباقي منافسيه.

وأعلنت اليوم الثلاثاء، إدارة الشباب عن تتويج الحارس شعال، بهذه الجائزة الرمزية، مشيدة بأرقامه الممثلة في الحفاظ على نظافة شباكه لـ 3 لقاءات متتالية. وذلك، أمام حافيا الغيني، في دوري الأبطال، ولقاءي البطولة أمام الشلف ومستغانم.