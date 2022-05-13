شعال: “واعون بالمسؤولية التي على عاتقنا في الداربي العاصمي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد حارس مولودية الجزائر، فريد شعال، ادراكه وزملائه للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة اتحاد العاصمة، كاشفا أهداف فريقه.
وصرح شعال، للإذاعة الوطنية: “واعون بالمسؤولية التي تنتظرنا، وهدفنا من هذا الداربي هو الحفاظ على مركزنا في ترتيب البطولة”.
كما أضاف حارس المولودية: “تنقصنا بعض الخبرة، لكن بمساعدة بعض اللاعبين القداماء ، وعودة الجماهير سنعمل على تحقيق الفوز”.
يذكر أن مولودية الجزائر، يستظيف هذا الأحد، اتحاد العاصمة، بملعب “5 جويلية”، لحساب الجولة الـ30 من البطولة المحترفة.
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