شعال وعزي أساسيان في مواجهة أحد

يواجه الجزائريان، فريد شعال، وأيوب عزي، اليوم السبت، رفقة ناديهما النجمة، الضيف نادي أحد، برسم الجولة الثالثة من دوري يلو السعودي.

وتواجد الثنائي، شعال، وعزي، على رأس التشكيلة الأساسية التي تم الكشف عنها من طرف إدارة ناديهما النجمة.

ويطمح الثنائي الجزائري، وناديهما السعودي، لتحقي أول فوز لهم هذا الموسم خلال مواجهة أحد، بعد تعثرهم في أول جولتين من الموسم الجديد.