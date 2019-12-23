شعال وقايا يوقعان عقد إدارة أعمال جديد مع وكيل سعودي

أمضى الحارسان الجزائريان، فريد شعال، من مولودية الجزائر، وقايا مرباح، من شباب بلوزداد، عقد إدارة أعمال جديد، مع وكيل سعودي.

وأعلن وكيل الأعمال السعودي، صالح آل سالم، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تعاقد كل من شعال، وقايا، مع وكالته الرياضية “الجيل الرابع”.

وأرفق صالح آل سالم، في تغريدته هذه، صور للحارسين الجزائريين، خلال توقيعهما العقد الجديد مع الوكالة الرياضية السعودية.

يذكر أن عدة لاعبين ومدربين جزائريين، متعاقدون مع ذات الوكالة الرياضية، على غرار مليك عسلة، زماموش، خوالد، والمدرب نبيل نغيز.

تم توقيع عقد ادارة اعمال مع الحارس الجزائري فريد شعال

النادي الحالي: مولودية الجزائر

العمر 25 سنه 🛣

الطول 1,99 cm 📏

المباريات 11 🥅

شباك نظيفة 5 🛑

مثل منتخب الجزائر 🇩🇿 23 https://t.co/gOLBPrlTLY pic.twitter.com/0c49uaRr7U — صالح آل سالم (@BhSaleh) December 22, 2019