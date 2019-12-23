عاجل

شعال وقايا يوقعان عقد إدارة أعمال جديد مع وكيل سعودي

الرياضة
  • -
  • 0
شعال وقايا يوقعان عقد إدارة أعمال جديد مع وكيل سعودي
بقلم كريم.تيغرمت

أمضى الحارسان الجزائريان، فريد شعال، من مولودية الجزائر، وقايا مرباح، من شباب بلوزداد، عقد إدارة أعمال جديد، مع وكيل سعودي.

وأعلن وكيل الأعمال السعودي، صالح آل سالم، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تعاقد كل من شعال، وقايا، مع وكالته الرياضية “الجيل الرابع”.

وأرفق صالح آل سالم، في تغريدته هذه، صور للحارسين الجزائريين، خلال توقيعهما العقد الجديد مع الوكالة الرياضية السعودية.

يذكر أن عدة لاعبين ومدربين جزائريين، متعاقدون مع ذات الوكالة الرياضية، على غرار مليك عسلة، زماموش، خوالد، والمدرب نبيل نغيز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745262

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com