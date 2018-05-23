شعال يؤكد وفائه للعميد ويجدد بعقد طويل الأمد

جدّد حارس مرمى مولودية الجزائر، فريد شعال، ارتباطه مع العميد، بعقد جديد لمدة خمس سنوات مقبلة، منهيا بذلك الجدل حول مستقبله.

وتم سهرة أمس الثلاثاء، ترسيم بقاء شعال بألوان المولودية، إلى غاية سنة 2023، بعد توصله لإتفاق نهائي مع المدير العام للفريق، كمال قاسي السعيد.

وأصر مسؤولو العميد على تجديد عقد فريد شعال (24 عاما)، بالنظر لإمكانيات هذا الأخير، وللمردود الذي أبان عليه في الموسم المنقضي.

يذكر أن عقد شعال مع المولودية، كان قد انتهى بنهاية الموسم المنقضي، قبل أن يقرر الحارس الشاب مواصلة مشواره مع العميد.