شعال يفتح النار على بيتكوفيش ونغيز !

استنكر حارس شباب بلوزداد، فريد شعال، غيابه عن قائمة “الخضر” المعنية بوديتي غواتيمالا وأوروغواي، نهاية شهر مارس الجاري، رغم تألقه المستمر مع ناديه.

وأطلق شعال، عقب تأهل “السياربي” أمس السبت، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية على حساب المصري البورسعيدي. تصريحات مثيرة في حق الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. ومساعده نبيل نغيز، وذلك في رده حول غيابه عن قائمة المنتخب.

وقال فريد شعال في هذا الصدد: “أركز على عملي مع النادي، والجميع يشاهد.. يعني حتى الناخب الوطني يشاهد ويقوم بخياراته. إن كان عادلا فهو يشاهد، وإن لم يكن كذلك فهذا أمر آخر”.

وواصل حامي عرين بلوزداد. الذي سبق له تمثيل المنتخبين الأولمبي والمحلي: “الشخص المكلف بمتابعة اللاعبين المحليين، أقول له، إن كنت تشاهد أمورا لوحدك فهذا أمر آخر”.

وختم شعال، المتألق منذ انطلاقة الموسم الجاري مع تشكيلة “ابناء لعقيبة” محليا وقاريا: “هناك الكثير من الحراس الذين يتألقون في البطولة المحلية.. وكل واحد الله يهديه”.