 شعال يقوم بإلتفاتة طيبة تجاه زميله السابق في المولودية

قام. صبيحة اليوم الأربعاء. حارس مولودية الجزائر. فريد شعال. بزيارة مجاملة لزميله السابق بالفريق. ولاعب الأهلي المصري الحالي. أليو ديانغ.

وتنقل حارس المولودية شعال، لزيارة للاعب ديانغ وأخذا صورا تذكارية، وتبادلا أقمصة فريقيهما في مقر إقامة وفد الأهلي بالفندق.

كما إستغل حارس المولودية شعال، فرصة تواجد الأهلي المصري بأرض الوطن تحسبا للقاء العودة برابطة الأبطال، الذي سيلاقي فيه وفاق سطيف.

ويذكر أن، الدولي المالي أليو ديانغ، لعب في صفوف المولودية موسم 2018-2019، وشارك في 37 لقاء وسجل هدف وحيد.