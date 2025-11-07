شعال ينال جائزة لاعب الشهر في شباب بلوزداد

نال حارس فريق شباب بلوزداد فريد شعال، اليوم الجمعة، جائزة لاعب الشهر في فريقه، بعد اختياره من طرف عشاق اللونين الأحمر والأبيض.

ومنحت إدارة الفريق الجائزة، إلى الحارس الدولي، خلال الحصة التدريبية التي جرت اليوم بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي وسط تصفيقات حارة من قبل زملائه ومدرب سعد راموفيتش.

وافتك فريد شعال الجائزة بعد تألقه بشكل لافت للانتباه في المباريات الأخيرة، وكان له الفضل الكبير في تحقيق الانطلاقة المثالية بعد بداية متعثرة. و كانت ادارة السياربي قد رشحت 4 أسماء تألقت مع الفريق في شهر أكتوبر الماضي، يتقدمها الحارس شعال، إلى جانب ثنائي الدفاع يوسف لعوافي وحسين بن عيادة. بالإضافة إلى المهاجم عبد الرحمن مزيان، لكن شعال هو الذي فاز بها.

وكانت ادارة بلوزداد قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن تتويج الحارس شعال، بهذه الجائزة الرمزية، مشيدة بأرقامه الممثلة في الحفاظ على نظافة شباكه لـ 3 لقاءات متتالية. وذلك، أمام حافيا الغيني، في دوري الأبطال، ومبارتي البطولة أمام الشلف ومستغانم.