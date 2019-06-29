شعبان زروق: لوح أفسد العدالة ومرتش مُقرّب من بوتفليقة جمع ممتلكات بالملايير

طالب زروق شعبان موثق ووزير دولة رئيسا لديوان رئيس الحكومة سابقا،بفتح ملفات فساد تعمّد وزير العدل السابق إخفاءها والسكوت عنها.

وقال زروق الذي حل ضيفا على حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”، إن أحد مقربي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

استفاد من 7 ممتلكات ضخمة آخرها فيلا بمدينة القبة قيمتها 70 مليار، استفاد منها ورثة هذا الأخير، الذي وصفته بالمرتشي.

وأكد زروق بأن الطيب لوح أفسد العدالة، وقد رفع يد القضاء عن 7 ممتلكات بالملايير، آخرها فيلا بـ50 مليار

في القبة استفاد منها ورثة هذا الشخص، الذي قال إنه مرتش وكان مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف زروق بأن هذه العقارات السبعة كان مصدرها الرشوة والعدالة أكدت ذلك، وتحييد القضاء عن التحقيق في مصدرها عبث وفساد.