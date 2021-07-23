شعبة “الرياضيات” الأولى وطنيا في شهادة “البكالوريا” بـ 84.10 ٪

فيما بلغت النسبة على المستوى الوطني 61.17 من المئة

أفرجت وزارة التربية الوطنية، أول أمس الخميس، عن نتائج امتحان شهادة “البكالوريا” لسنة 2021، حيث بلغت نسبة النجاح فيها 61.17 ٪، بعد قرار الوزير، عبد الحكيم بلعابد، تخفيض معدّل النجاح إلى 9.5 من 20، بعدما كان 10 من 20 في السنوات الماضية، مبررا ذلك بالقول “الامتحان هو المحك الوحيد لنجاح تلاميذ الأقسام النهائية، مقارنة بالامتحانات الوطنية الأخرى”.

وفي تصريح للوزير بلعابد خلال الندوة الصحافية التي عقدها، صبيحة الخميس الفارط، كشف عن تصدّر شعبة “الرياضيات” لنتائج الامتحان لهذه السنة، بنسبة بلغت 84.10 ٪، متبوعة بشعبة “الآداب واللغات الأجنبية” التي بلغت النسبة فيها 74.70 ٪، ثم شعبتي “التقني الرياضي” و”العلوم التجريبية” بنسبة 67.3 ٪ و 60 ٪ على التوالي، وأخيرا شعبتي “الآداب والفلسفة” و”التسيير والاقتصاد” بنسبة 58.2 ٪ و 51.1 ٪.

وقام الوزير بلعابد بتهنئة المتفوّقين الثلاثة الأوائل في هذا الامتحان، عبر الاتصال شخصيا بهم بالهاتف، حيث اتصل بصاحبة المرتبة الأولى وطنيا، التلميذة آية وصال شعيب، صاحبة معدل 19.24 من 20 والتي تنحدر من ولاية ورڤلة، حيث كانت نتائجها في كل المواد مبهرة، ضمن شعبة “هندسة مدنية”، متبوعة بالتلميذة “بشرى ببون”، والتي نالت هي الأخرى معدّل 19.24 من 20 في شعبة “تقني رياضي” وهي من ولاية المسيلة، وقد عادت المرتبة الثالثة للتلميذ “لحوازي قايا”، إبن ولاية تيزي وزو، حيث تحصل على معدل 19.22 من 20، في شعبة “الرياضيات”.

وقد أبدى التلاميذ أصحاب المراتب الثلاث الأولى، سعادة كبيرة بالنتائج التي حققوها، مبدين في ذات الوقت، رغبتهم وأملهم في مواصلة السير على طريق العلم وتحقيق المزيد من النجاحات في التخصصات التي اجتازوا من خلالها شهادة “البكالوريا”، خلال مشوارهم الجامعي المقبل.