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شعبة السيراميك..رزيق يحذر من أي ممارسات للإحتكار أو رفع للأسعار دون مبرر

الوطني
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شعبة السيراميك..رزيق يحذر من أي ممارسات للإحتكار أو رفع للأسعار دون مبرر
بقلم فوزية مسعدي

حذر وزير التجارة، كمال رزيق، في إجتماع مع منتجي شعبة السيراميك، أي ممارسات للإحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر.

أفادت وزارة التجارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن وزير التجارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إستمعا، أمس الخميس، لعرض قدمه أعضاء هذه الشعبة.

وأكد رزيق أن الحكومة تسواصل إجراءات الحماية وترقية المنتوج الوطني، شريطة أن يلتزم المنتج الوطني بالنوعية التي تخضع للمعايير العالمية.

كما تطرق وزير التجارة للإستراتجية التي ينتهجها قطاعه فيما يخص وضع بطاقية وطنية لكل منتوج ومتعامل إقتصادي، مما يسهل عملية التعريف والترويج للمنتوج الوطني محليا ودوليا.

وطالب رزيق المنتجين برفع حجم الإستثمار وخاصة في المناطق الجنوبية.


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