شعبية إيمانويل ماكرون في أدنى مستوياتها

حطم إيمانويل ماكرون الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدم الشعبية، حيث حصل على 25% فقط من الآراء الإيجابية. وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة أودوكسا-ماسكاريت ونشر يوم الثلاثاء. ولم يتم الوصول إلى هذه العتبة مطلقًا خلال سبع سنوات من الرئاسة، وفقًا للمعهد.

النتائج ليست أفضل بكثير بالنسبة لميشيل بارنييه: 39% فقط من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع. يعتقدون أنه رئيس وزراء “جيد”.

وفقًا لهذه الدراسة التي أجريت لصالح مجلس الشيوخ العام و20 عنوانًا من الصحافة اليومية الإقليمية. وهو ما يتناقض مع استطلاع آخر أجرته مؤسسة Ifop-Fiducial لصالح باريس ماتش وراديو سود. والذي وضع ميشيل بارنييه على رأس الشخصيات السياسية المفضلة لدى الشعب الفرنسي بنسبة 57٪ من الآراء الإيجابية.