شعر أذناي طويل جدا… تسمع الحرام

رأيت في المنام أنّ شعر أذنايّ طويل جدا حتى خرج من أذناي خلاف العادة.

وبعدها جاء رجل غريب وقص لي هذا الشعر الزائد الخارج من الإذنين فقطعه من أصله، فما هو تعبير هذه الرؤيا؟

عبد الحميد ڤالمة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة الشعر في المنام إلى حسب طبيعة الشعر، فمن رأى شعر رَأسه صار طويلا وهو به راض فيدل على زيادة الرزق والخير ويقضي الرائي ديونه.

فإِن كَانَ الرائي كارها لهذه الصفة من طول الشعر.

فَإِنّ الرائي يركبه دين، إلاّ إن رَأَتْ المرأة شعرها طويلا، وهو زِينَة وجمال وحسن وطول الشّعر لمن كَانَ فَقِيرا محمودا فيزداد رزقه.

لأن القاعدة تقول «كل زيادة في الجسم زيادة في رزق الرائي»، وَمن رأى أَن شعر رَأسه نقص فقد يخسر البعض ماله أو يفقد منصبه وينقص ثوابه.

ومن حلق رَأسه في المنام وهو فرح وهو من عادته فإنه يزداد رزقه، فإِن كَانَ مِمَّن يُربي شعره فَلَا يحلقه فَلَيْسَ المشهد بمحمود في التعبير.

وإن رأى أَنه حلق رَأسه وَهُوَ فِي أشهر الْحَج أَو الْأَشْهر الْحَرَام فَإِنَّهُ صَلَاح فِي دينه وَكَفَّارَة لذنوبه وَزَوَال همّه وغمّه.

فإِن رَأَت امرأة أَن شعرهَا تناثر فقد تشاجر زَوجهَا، ومن رأى أَنه أصلع وقد نبت له الشّعْر بِرَأْسِهِ فَيدل على الغنى والربح بعد فقر.

فإن رأت المرأة أنها تمشّط شعرها بِالمشط فيدلّ على إصلاحها أحوالها.

وعليه تذهب دلالة رؤيا طول غير عادي خارجا من الأذنين حتى خرج منهما إلى أنك تسمع وتتواصل في كلام محرم.

وربما أنت على علاقة مع امرأة لا تحلّ لك أو أنك تستمع إلى الموسيقى؟

المتصل: فعلا كنت أتواصل مع امرأة كنت قد خطبتها من قبل ولم أوفّق معها وتزوجت غيرها.

المعبرة: ولما تتواصل مع من لا تحل لك وهي أجنبية عنك وأنت المتزوج الآن؟

المتصل: هي من تتصل بي.

المعبّرة: هذا تعبير رؤياك أنت تتواصل مع أجنبية عنك لا علاقة لك بها ويبدو أنك تطيل في الحديث معها.

وهذا محرّم شرعا وهذا دلالة الشعر الطويل الخارج من الأذنين فتب إلى الله لأن الله أمرنا بنزع كلّ الشعر الزائد من الجسم، والله أعلم.