شعر بالإهانة.. رحيم يرمي المنشفة ويُغادر اتحاد العاصمة

قدم المدرب المساعد في فريق اتحاد العاصمة، عز الدين رحيم، استقالته من منصبه بصفة رسمية بعد شعوره بالإهانة.

مصادر مقربة من رحيم، أكدت للنهار أونلاين أن رحيم قدم استقالته من منصبه أمس الأحد للمدير العام الرياضي، حسين آشيو.

ولم يتقبل التقني العاصمي قرار الإدارة العاصمية بتعيينه كمدرب مساعد ثاني للمدرب الصربي المغمور، زلاتكو كرامبوتيش، الذي تعاقد معه الاتحاد.

ومازاد الطين بلة هو تحقيق رحيم لنتائج إيجابية منذ توليه المهمة أمام شباب بلوزداد، حيث انهزم في مباراة واحدة من أصل تسع مباريات.