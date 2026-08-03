شعر به سكان 4 دول.. زلزال يضرب مصر

أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، أن الهزة الأرضية التي شعر بها عدد كبير من المواطنين ناتجة عن زلزال وقع شمال مدينة السويس. وتحديدًا بمنطقة البحيرات المرة.

وقال الدكتور شريف الهادي، إن الزلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، موضحا أنه يعد من الزلازل القوية التي يمكن الشعور بها في عدد من المحافظات القريبة.

وأضاف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يتوقع حدوث توابع للزلزال خلال الدقائق المقبلة، مؤكدا أن فرق الرصد تتابع الموقف لحظة بلحظة لرصد أي تطورات وإعلانها فورًا.

وحدث الزلزال في الساعة 03:01 صباحا بتوقيت مصر، ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقدّر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن نحو 66 مليون شخص كانوا ضمن نطاق الشعور بالهزة، فيما حذّر المركز الأوروبي المتوسطي من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.كما شعر بها سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص

بينما قال مركز طقس القدس إن هزة أرضية قوية تضرب جنوب فلسطين ومصر بقوة 5.5. وأوضح المركز أن هزة أرضية ضربت مصر وجنوب فلسطين مركزها السويس شرق القاهرة، محذرا من هزات ارتدادية.

وكشف شهود عيان أن الزلزال كان قويا ومؤثرا أدى لاهتزاز المباني السكنية وأثار رعبا كبيرا.