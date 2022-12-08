شعلال: إنشاء وكالة خاصة تتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة

أعلن شعلال مولاي العربي، الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت إرتفاعا كبيرا منذ إنطلاق العملية في 2020.

وأضاف شعلال، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى اليوم الخميس، أنه من بين إلتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، هو أخلقة الحيلة العامة. والتي مست كل جوانب مكافحة الفساد. والتي كرسها دستور 2020 الذي أدرج في مواده إنشاء سلطة وطنية مستقلة رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة في مكافحة الفساد.

كما كشف أنه في إطار عمل الهيئة. تم إنشاء جهاز خاص على مستوى السلطة مهمته القيام بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين. كما أشار أيضا أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت ارتفاعا كبيرا منذ انطلاق العملية في 2020″.