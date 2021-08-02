شعلال تدعو للشروع في تحضير الدخول الجامعي بمدارس ومعاهد التكوين العالي التابعين للقطاع

عقدت وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون، اجتماعا مع إطارات مديرية الإدارة والوسائل العامة. حيث أسدت تعليماتها بغرض ترشيد الموارد العمومية والإستغلال الأمثل للوسائل المتوفّرة. والسّهر على الاحترام الصارم للقوانين والإجراءات المتصلة بالسير المالي والإداري للوزارة.

كما دعت إلى بذل مزيد من الجهود لعصرنة الإدارة بتوظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتحسين الخدمة العمومية والتكفل بحقوق الموظفين والعاملين في القطاع. وإيلاء أهمية خاصة لموضوع العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل بغرض تسوية وضعياتهم تدريجيا.

وأمرت الوزيرة، إطارات مديرية الإدارة والوسائل العامة. للشروع فورا في تحضير الدخول الجامعي في مدارس ومعاهد التكوين العالي التابعين للقطاع. والتعريف بفرص التكوين في مجالات الفنون والتراث بالنسبة للطلبة الجدد. كما دعت إلى إيجاد حلول مناسبة بغرض التكفل بإقامة الطلبة.