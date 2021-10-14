شعلال تشرف على افتتاح معرض المؤسسات المصغرة للمرأة الريفية والماكثة بالبيت

أشرفت وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون وكوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بقصر الثقافة مفدي زكريا، على فعاليات افتتاح معرض المؤسسات المصغرة للمرأة الريفية والماكثة بالبيت.

ويأتي هذا احياء لليوم العالمي للمرأة الريفية، المصادف ليوم الخامس عشر أكتوبر من كل سنة،

وضم المعرض عيّنة من المنتوجات الحٍرفية والإبداعية للمرأة والتي تعكس القدرات الكامنة التي يسعى كلا القطاعين لتطويرها وترقيتها وتثمينها، دعما للاقتصاد الوطني القائم على تحرير المبادرات ومرافقتها.

وبالنّظر إلى المكانة التي تكتسيها الصناعة الحِرفية والمستوحاة من التراث الوطني التي تحترفها أنامل النساء لاسيما في المناطق الريفية، من أهمّية في ترقية الاقتصاد الثقافي وتعزيز مكانتهن في الحركية الاقتصادية والتنمية المحلّية، تشدّد السيدة وزيرة الثقافة والفنون على دور قطاعها الوزاري في مرافقة النساء المبدعات والماكثات بالبيت للمساهمة بفعالية في تفعيل الاقتصاد الوطني.