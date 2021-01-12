شعلال.. تغييرات في عدد رحلات القطارات حسب الحاجة

تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “القطارات” تعزيز عدد الرحلات خلال الساعات التي يكثر فيها التنقل وتقليصه خلال ساعات الفراغ.

وتهدف هذه الاجراءات، -على حد قول مدير الاتصال بالشركة- للتصدي للاضطرابات الناتجة عن الأعمال التخريبية وساعات الحجر الصحي الجزئي.

في هذا الشأن، أوضح المتحدث أن أول وجهة ستنطلق على الساعة الـ6 صباحا وآخرها على الـ18.

للإشارة، كشف مدير الاتصال، جمال شعلال، عن وضع برنامج جديد لسير القطارات يدخل حيز الخدمة، الأربعاء القادم.

وأوضح، شعلال أن برنامج تعديل سير القطارات يمس خصوصا ضاحية العاصمة بهدف الاستجابة للحاجيات.

وطمأن المتحدث، أن البرنامج الجديد سيضع حدا للاضطرابات التي تعرفها حركة النقل والتي سجلت خلال الايام الأولى من استئناف العمل.

وأضاف، شعلال، أن البرنامج الجديد، سيكون مكيفا مع ساعات الحجر الصحي الجزئي، الذي أعلنته الدولة في تفشي وباء كورونا.