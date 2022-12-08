شعلال: قانون لحماية المبلّغين عن الفساد قريبا

أعلن شعلال مولاي العربي، الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إن هيئته بصدد إعداد قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد. بغية حمايتهم من الإستفزازات والتهديدات.

وقال شعلال، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن التبليغ يعتبر من أهم آليات مكافحة الفساد. لكن وللأسف في الجزائر لا نملك هذه الثقافة. خاصة وأن المبلغين يخشون من التهديدات والإستفزازات التي قد يتعرضون لها”. مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري حماية المبلغ عن قضايا الفساد. من خلال إعداد قانون مستقل بذاته. سيشجع مستقبلا على مثل هذا السلوك الذي سيساهم بدرجة كبيرة في مكافحة ظاهرة الفساد”.

كما أشار شعلال، إلى أنه في غياب القوانين التي تحمي المُبلّغ دفع بالبعض إلى اللجوء إلى الرسائل المجهولة التي تكون في بعض الأحيان كيدية. مشيرا إلى أن تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة منع الإعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية”. حيث أنه “عندما يكون القانون واضحا سيعطي ثقة أكثر للمواطنين من أجل التبليغ”

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