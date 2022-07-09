الرقم السري :

138089

شعلة من الأمل والمودة تعدك بسعادة ما بعدها سعادة

لا أريد أن أحيا على عثرات الماضي. فليس فيه ما يثير الاهتمام أو يجعلني مجبرة على أن استدير لأجادل قلبي وعقلي وحتى نفسي. وما الإنسان الصالح إلا من يمضي قدما نحو الأمام. حتى ينال ما يربو إليه وما يريده مند سنوات ويحقق سعادة ما بعدها سعادة على أرض الواقع ومهما كان.

أنا عاصميّة في العقد الخامس من عمري، محترمة وذات مبادئ، كتب عليّ الطلاق منذ سنوات. طلاق لم يمحي القلب الطيب الدي أتميز به. كما لم يكن الأمر بالسهل لأن أعيد لملمة أشلائي المبعثرة فالحزن نال مني . ولم يكن أبدا من الهين أن أبدأ من جديد. ولم أجد سوى صفحات جريدتي المفضلة حتى أرمي من خلالها بإعلان سيكون الفيصل في حياتي.

لا أخفيكم أنني أبدو أقل من عمري، بيضاء البشرة أتمتع والحمد لله بموفور الصحة والعافية، ربة بيت من الطراز الرفيع. متشدة بالحياة التي أتمنى من المولى أن تنصفني وتمنحني حقي من السعادة.

لست أشترط الكثير لمن سيكون رفيقا لدربي، فقط يهمني أن لا يتجاوز سنّه 70سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بأولاد بالغين . كما أقبل أن أكون الثانية في حياة رجل يرسي مراسي العدل بيني وبين زوجته الأولى. أتعهد على خدمة من سيحيي قلبي ويمحو عنه الأسى، كما وأقبل أن اتنقل إلى اي ولاية من ربوع بلادي.

الرقم السري :

138090

متقاعدة خمسينية ستضمن لك حياة هنية

لا يمكن لأي كان أن يغير من معتقدي أن المرأة لا تساوي شيئا من دون الرجل. فهذا الأخير كزوج أو أخ أو اب سندها وعزوتها، يذود عن الأنثى ويحميها ويكون سندا لها،. وهذا ما دفعني بالرغم من كال الإنكسار الذي ألمّ بي أسعى لأن أجد لي روحا طيبة. تمنحني من الطاقة ما أقوى به على مواصلة المشوار.

أنا سيدة من ولاية الشلف، في الخمسينات من عمري، متقاعدة من مؤسسة عمومية، مطلقة بدون أولاد. تجربة أوجعتني ورمت بي في غياهب الحيرة، أيامي باتت رتيبة ومملة، أحيا فيها على أنغام ذكريات موجعة. لهذا أريد اليوم أن أكسر خيط الشجن الذي يلفني وأبلغ الاستقرار وأحيا بحب ومودة إلى جانب رجل محترم وشهم. شرطي أن يكون من إحدى ولايات الوسط أو الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز 62 سنة. أقبله أرملا أو مطلقا بدون أولاد، موظفا أو متقاعدا، المهم أن يكون له مصدر رزق ومسكن خاص.

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها