“شعلت” بين لحلو وسعودي!

إشتعلت الأمور بين الناطق الرسمي لنصر حسين داي، مراد لحلو، والمُساهم في الفريق كمال سعودي، خلال ظهورهما على بلاطو “النهار”.

وتطرق الرجلان للعديد من القضايا، أبرزها بيع نجوم النصرية الشباب بأسعار رمزية للفرق التونسية، وفي مُقدمتهم المدافع محمد أمين طوقاي.

وأوضح سعودي، بأنه كان مُعارضا لفكرة تسريح طوقاي، للترجي التونسي، وهو ما نفاه لحلو جملة وتفصيلا.

وقال لحلو :”أنا من سرحت طوقاي، ولكني هذا لا ينفي بأنك كنت عالما بالأمر”.

ليواصل :”الأكثر من ذلك كنت ستنتقل معي الى تونس للتفاوض، والآن تقول بأنك كنت مُعارضا”.

يُشار بأن الميلاحة، تعيش أوضاعا كارثية، نظرا للفراغ الإداري الذي تعرفه والمشاكل الكثيرة بين المُساهمين في الفريق.