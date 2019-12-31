“شعلت” في التلفزيون الكويتي بسبب محرز وصلاح!

الرياضة
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“شعلت” في التلفزيون الكويتي بسبب محرز وصلاح!
بقلم إسماعيل عشاش

شهد بلاطو تلفزيون “atv” الكويتي، صراعا كبيرا بسبب مُقارنة بين الدولي الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح.

ولم يتقبل مُقدم الحصة، عبد العزيز عطية، المدح الزائد عن اللزم الذي تحصل عليه هداف ليفربول، مُعتبرا بأنه مُبالغ فيه.

وقال :”مسكين رياض محرز، أفضل من صلاح مليون مرة، ولكن لا أحد يتحدث عنه”.

وواصل :”محرز قام بكل شيء هذا العام، والله لو كان رياض مصريا، لأوصلوه الى القمر”.


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