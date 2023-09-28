شعيبي: “أتابع دائما مخالفات ميسي وديبروين قدوة”

تحدث الدولي الجزائري فارس شعيبي، لاعب نادي انترخت فرانكفورت، عن نجوم كرة القدم الذين يستلهم منهم.

وصرح شعيبي، للموقع الرسمي لناديه انترخت: “ليس لدي قدوة، لكن أتابع دائما طريقة ميسي، في تسديد المخالفات”.

كما أثنى الدولي الجزائري، على نجم نادي مانشستر سيتي، مصرحا: “بشكل عام اعتبر كيفين دي بروين قدوة”.

وتابع فارس شعيبي: “في تولوز كان لدينا لاعبين ماهريين في تسديد المخالفات، لكني على استعداد لاتخاذ هذه المسؤولية”.