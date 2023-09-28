شعيبي: “أتابع دائما مخالفات ميسي وديبروين قدوة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري فارس شعيبي، لاعب نادي انترخت فرانكفورت، عن نجوم كرة القدم الذين يستلهم منهم.
وصرح شعيبي، للموقع الرسمي لناديه انترخت: “ليس لدي قدوة، لكن أتابع دائما طريقة ميسي، في تسديد المخالفات”.
كما أثنى الدولي الجزائري، على نجم نادي مانشستر سيتي، مصرحا: “بشكل عام اعتبر كيفين دي بروين قدوة”.
وتابع فارس شعيبي: “في تولوز كان لدينا لاعبين ماهريين في تسديد المخالفات، لكني على استعداد لاتخاذ هذه المسؤولية”.
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