شعيبي أساسيا رفقة انترخت في مواجهة فرايبورج

يخوض الدولي الجزائري فارس شعيبي، اليوم الأحد، رفقة ناديه انترخت فرانكفورت، مباراة الجولة السادسة من الدوري الألماني، في مواجهة فرايبورج.

وسيدخل شعيبي، أساسيا ضمن تشكيلة لناديه انترخت فرانكفورت، في هذه المباراة، وفق ما كشف عنه الحساب الرسمي للنادي.

ويعلق مدرب انترخت أوليفر جلاسنر، آماله على نجمه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء.