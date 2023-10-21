شعيبي أساسيا رفقة فراكفورت في مواجهة هوفنهايم
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري فارس شعيبي، اليوم السبت، رفقة ناديه أنترخت فرانكفورت، مضيفهم هوفنهايم، ضمن الدوري الألماني.
وكشفت إدارة فراكفورت، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم شعيبي.
ويعول مدرب النادي الألماني، على امكانيات، وجاهزية لاعبه الدولي الجزائري، في سعيهم لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، وتعزيز رصيدهم من النقاط.
يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع فارس شعيبي، وناديه فرانكفورت، بمضيفهم هوفنهايم، تدخل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني.
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— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 21, 2023
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