شعيبي: “أنا متعدد المناصب وجاهز للعب في أي مركز لمساعدة الفريق”

كشف الدولي الجزائري فارس شعيبي، لاعب نادي انترخت فرانكفورت الألماني، الامكانيات التي يتمتع بها، وجاهزيته التامة لمساعدة فريقه في أي منصب.

وفي حوار خصّ به الموقع الرسمي لناديه انترخت فرانكفورت، قال شعيبي: “تلقيت تكويني كلاعب وسط ميدان”.

كما أضاف: “في بدياتي كلاعب محترف في تولوز، كنت أنشط كلاعب جناح أيسر لأكثر من نصف المباريات التي خضتها”.

وأردف: “أنا متعدد المناصب، وقادر على شغل المنصب الذي يرى المدرب بأني قادر فيه على تقديم الإضافة اللازمة للفريق”.

وتابع فارس شعيبي: “المهاجمون هم الأوائل المعنيون بالدفاع، ليس لديّ مشكل في مساعدة الفريق دفاعيا، والجميع يعمل لتطبيق تعليمات المدرب”.