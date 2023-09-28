شعيبي: “المدرب توبمولر معجب بأسلوبي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف النجم الجزائري الصاعد، فارس شعيبي، اعجاب مدربه دينو توبمولر، بأسلوبه، ورغبته في الاستفادة من مهاراته.
وقال شعيبي، في حوار للصفحة الرسمية لناديه انترخت فرانكفورت: “المدرب توبمولر، أخبرني عن نظرته التكتيكية، باستغلال مهاراتي في وسط الميدان، أكثر من الأجنحة”.
وأضاف الدولي الجزائري: “إنه يحب أسلوبي، ويريد مني أن أقدم مساهمتي للفريق، اعتمادا على سرعتي، ومهاراتي الفنية”.
وتابع فارس شعيبي: “أنا أندمج بشكل أفضل يوما بعد يوم في الفريق، أشعر براحة كبيرة، وأتمنى أن تستمر الأمور على هذا النحو”.
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