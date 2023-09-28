شعيبي: “المدرب توبمولر معجب بأسلوبي”

كشف النجم الجزائري الصاعد، فارس شعيبي، اعجاب مدربه دينو توبمولر، بأسلوبه، ورغبته في الاستفادة من مهاراته.

وقال شعيبي، في حوار للصفحة الرسمية لناديه انترخت فرانكفورت: “المدرب توبمولر، أخبرني عن نظرته التكتيكية، باستغلال مهاراتي في وسط الميدان، أكثر من الأجنحة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “إنه يحب أسلوبي، ويريد مني أن أقدم مساهمتي للفريق، اعتمادا على سرعتي، ومهاراتي الفنية”.

وتابع فارس شعيبي: “أنا أندمج بشكل أفضل يوما بعد يوم في الفريق، أشعر براحة كبيرة، وأتمنى أن تستمر الأمور على هذا النحو”.