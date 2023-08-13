شعيبي بديلا مع تولوز في مواجهة نانت

يفتتح الدولي الجزائري فارس شعيبي، اليوم السبت، الموسم الجديد مع ناديه تولوز، بمواجهة فريق نانت، برسم الجولة الأولى من الليغ1.

وكشفت إدارة تولوز، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية، والتي غاب عنها اسم شعيبي.

وفضل المدرب فيليب مونتاني، ابقاء لاعبه الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني.